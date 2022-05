Ignacio González: Su vuelta larga en el fútbol, los negocios y su pasión tuerca

El portero de Deportes Antofagasta Ignacio González hizo un repaso por su carrera, que le ha hecho dar "la vuelta larga", su dedicación a los negocios inmobiliarios y su pasión por el automovilismo.

González dijo en conversación con Las Ultimas Noticias: "Se me han dado las cosas de cierta manera y todo ha servido para crecer. No me siento frustrado porque he jugado partidos bravos a nivel internacional, contra River y Flamengo, por ejemplo (en Palestino), y he andado bien".

"También he estado en prenóminas de la selección chilena y creo que, a la edad que tengo, puedo aspirar a cosas importantes en mi carrera", aseguró el formado en las divisiones inferiores de Colo Colo.

"Guardo buenos recuerdos del club. Tuve profes importantes durante todo ese proceso de crecimiento como Daniel Morón y Adolfo Nef. Pero mi mayor formador fue 'Rambo' (Marcelo) Ramírez. Hablamos harto y él siempre dice que se ve reflejado en mí", añadió.

También recordó un episodio donde recibió un disparo, cuando defendía al "Cacique": "Esa situación claramente me afectó en un primer momento. Cuando ocurrió, la noticia fue que un arquero de Colo Colo recibió un balazo en una botillería y en horas de la noche. Pero faltaron detalles en esa historia. Efectivamente acompañé a un amigo a comprar a una botillería, pero yo no me bajé del auto. Hubo un asalto y a mí me llegó una bala loca. No participé en ningún altercado y no andaba de fiesta. De hecho, yo soy cero adicto al alcohol".

Sobre su marginación en Antofagasta en el período de Juan Domingo Tolisano, señaló que "No lo sé. Nunca supe por qué me sacaron, no solo del equipo, sino que incluso de las citaciones. Nunca lo hablé con él (entrenador) aunque me hubiese gustado, así es que la respuesta debe darla quien tomó la determinación", agregando que descarta ser conflictivo: "Para nada, de hecho, aunque no jugaba siempre fui apoyador del equipo y eso lo pueden ratificar mis compañeros".

Acerca de su faceta de empresario, expresó: "Tengo más propiedades que años de edad (32). Creo que es un negocio comprar una propiedad si tengo dinero ahorrado y tengo un acceso a un crédito hipotecario. Es cierto que hoy las tasas están altas, pero inevitablemente bajarán y, cuando eso pase, ahí se puede renegociar con el banco. Yo aprendí a hacer eso y es lo que enseño a través de mi empresa. La idea es ayudar a tomar buenas decisiones, ser una especie de coaching

Finalmente, se refirió a su gusto por el mundo tuerca, que viene de su familia: "Cuando me retire, quiero tomarme cinco años para recorrer el mundo. Al menos uno de esos años quiero hacer el recorrido completo de la Fórmula 1. Es decir, ir a cada Gran Premio de la temporada, ver in situ todas las carreras. Me veo con una mochila y viajando en una casa rodante con otros fanáticos como yo. Sé que hay varios, no solo en Chile, así que me gustaría organizar un grupo y cumplir ese sueño".

Finalmente, habló de su presencia en medios de farándula hace un tiempo por su romance con la modelo y deportista Luli: "Esa relación ya se acabó. Duró dos meses. Nunca me desenfocó ¿Hablaremos de eso? Yo no hablo de mi vida privada".