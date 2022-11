Presidente de Antofagasta: Vamos a buscar revertir el fallo, creemos que es injusto

El presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, afirmó que el club está aferrado a su ilusión de revertir el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina que los dejó como perdedores del partido que no pudieron jugar ante Palestino, lo que les daría aire para buscar la permanencia luego de la derrota ante Universidad Católica en la última fecha.

"Tenemos esperanza en esa apelación, para los que leyeron el fallo de la Primera Sala, tiene de jurídico muy, pero muy poco, así que tenemos mucho de dónde apelar. Creemos que esto no se puede decidir de esta manera, tenemos que jugar el partido. Si no logramos ganar en cancha, obviamente nos merecemos descender, pero no por un partido menos", indicó tras el duelo de este domingo.

"Tenemos hasta el miércoles para apelar. Después nos tienen que citar y ellos tomarán la decisión", comentó, agregando que "la apelación se ha trabajado. Creemos que el martes la podremos ingresar y tenemos que esperar lo que suceda ahí. Nunca se va a alargar tanto, a partir de hoy -tendremos respuesta en- no más allá de 10 días".

"Hoy no podría decir que tengo una planificación, hoy estamos pensando en salvarnos con la intención de ganar este partido o al menos empatarlo, no se nos dio, creo que jugamos un muy buen partido, pero no la pelota no entró y esto se gana con goles", dijo.

Sobre el virtual descenso, postuló que "no me gusta culpar a nadie, pero en los tres primeros partidos de local tuvimos que jugarlos de visita. Yo soy responsable, tengo un grado de responsabilidad, pero hemos actuado de buena fe. Hemos tenido una negatividad tremenda, por años nos criticaron que hicimos una compra que llamaron de muchas formas. Hemos tenido que luchar contra la corriente, ha sido difícil. Esto no es blanco y negro, es una sumatoria de cosas. Hoy un punto, un penal de los cuatro que erramos, nos hubiese salvado".

"Vamos a buscar revertir el fallo, creemos que es injusto porque hicimos todo lo que teníamos que hacer, no fue culpa nuestra que el estadio no se podía utilizar", finalizó.