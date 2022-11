Publicidad deportiva reunió a todas las versiones de Messi

La marca deportiva Adidas lanzó una sorprendente publicidad en la previa al Mundial de Qatar 2022, en la que juntó todas las versiones del futbolista Lionel Messi con la camiseta de Argentina.

"¿Qué es mejor que un Leo Messi? Cinco Leo Messi. En nuestra familia, lo que hacemos es lo imposible", señalaron desde la firma alemana.

Revisa el video:

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3