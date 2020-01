Nick Kyrgios sacó carcajadas con imitación de Rafael Nadal en el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios (26° del ranking ATP) sacó carcajadas en el público y en el umpire con una pequeña imitación de Rafael Nadal (1°) durante su duelo ante el francés Gilles Simon (61°) por la segunda ronda del Abierto de Australia.

El océanico replicó los gestos del español, desatando las risas de los espectadores y también del juez de silla.

El australiano realizó esta imitación debido a que el árbitro le dio una advertencia por su tardanza en el servicio, y lo hizo para evidenciar que al ibérico no le dicen nada cuando se toma su tiempo en los saques.

Kyrgios venció a Simon por parciales de 6-2, 6-4, 4-6 y 7-5 para avanzar a la tercera ronda del certamen, en donde enfrentará al ruso Karen Khachanov (17°).

Mira la imitación de Nick Kyrgios:

🚨 MUST WATCH 🚨 Nick Kyrgios 🇦🇺 doing his impression of Rafael Nadal 🇪🇸 today at the AO 👀 Thoughts on this tennis fans?! 👀🙈🤣#tennis pic.twitter.com/6y50E4EJMC