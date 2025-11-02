El delantero Javier Correa afrontó un partido más sin poder festejar gol con Colo Colo, pese a sus intentos constante frente a Ñublense. En la rueda de prensa posterior al triunfo del equipo albo, Correa no se guardó nada y lanzó una frase explosiva ante las críticas por su falta de conversión, además de advertir que su futuro en el club podría definirse al cerrar la temporada.

Con seis remates, el ariete argentino volvió a tener protagonismo, pero la pelota no quiso entrar. Una situación que lo exasperó y lo llevó a expresar sin filtro: “Me da igual lo que digan… me chupa un huevo lo que me digan”. Al mismo tiempo, dejó claro que en diciembre serán los dirigentes los que decidirán si sigue en un club que exige resultados.

🥅 Javier Correa y su sequía de goles que empieza a pesar

Desde su llegada al cuadro albo, Correa ha mostrado ganas, movilidad y tiros al arco, pero la definición le sigue siendo esquiva. En el duelo frente a Ñublense, volvió a ser titular, ejecutó seis remates al arco, pero no logró vencer al portero rival. La acumulación de oportunidades sin gol no sólo afecta sus estadísticas, sino también su confianza y la paciencia del entorno. En ese escenario, sus declaraciones tras el partido no pasaron inadvertidas para la hinchada ni para la crítica.

9️⃣ El duro mensaje del atacante para críticas y ambiente interno

Cuando le preguntaron por la falta de gol, Correa respondió: “Me da igual lo que digan, me da exactamente igual”, y subió el tono: “Me chupa un huevo lo que me digan. Sí, había ansiedad, porque venía mucho tiempo sin jugar y lo más importante era ganar”. Su frase, lejos de ser diplomática, deja ver un jugador al límite de la presión.

🔮Futuro en el aire: Correa advierte que no tiene asegurada la continuidad

Más allá del gol que no llega, Correa habló del escenario contractual: “El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Estamos abiertos a lo que sea”. Agregó: “Yo digo lo que tiene que pasar. Es un club grande y hay que sacar conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o no”. Con esas palabras, el argentino abre la posibilidad de una salida si no logra revertir su racha y rendir al nivel que el club requiere.