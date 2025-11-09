U de Chile logró un triunfo clave en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores, al superar por 4-3 a Limache en un duelo cargado de emociones. La gran figura fue Leandro Fernández, quien marcó dos goles y selló su mejor semana en meses.

Pero más allá de la victoria y su buen momento personal, el argentino no se guardó nada y apuntó con dureza a la programación del Campeonato Nacional, dejando en evidencia el descontento que hay en varios planteles por la seguidilla de pausas que ha tenido el torneo.

💣 Leandro Fernández y su crítica al torneo chileno

Después del partido, Fernández conversó con TNT Sports y, aunque se mostró feliz por su doblete, lanzó una dura crítica: “Estos parates están muy mal… Muy mal organizado el torneo”. El delantero de la U lamentó que, en medio de una disputa cerrada por copas internacionales, el calendario se vea afectado por pausas por elecciones y fechas FIFA: “Ojalá que el año que viene se juegue más seguido”, agregó.

🔵 El momento de Leandro Fernández en U de Chile

El ex Independiente había cortado una racha negativa hace pocos días, cuando le marcó a Everton de Viña del Mar. Frente a Limache, repitió con un doblete clave que lo posiciona como una de las cartas ofensivas más importantes de la U de cara al cierre del torneo. “Siempre sale el sol. Contento por volver a convertir y más por disfrutarlo con nuestra gente”, dijo Lea.

Los azules enfrentan ahora un duelo decisivo ante O’Higgins, rival directo por el cupo a la Libertadores. Y Fernández lo sabe: “Vamos a pelear con nuestras armas, los rivales también juegan, pero nosotros queremos ese premio”.

📆 Parates, calendario y la molestia creciente en el torneo chileno

El Campeonato Nacional ha tenido múltiples pausas este segundo semestre: entre las Elecciones Presidenciales, la fecha FIFA y cambios de programación, los equipos han perdido ritmo. Fernández no fue el primero en criticar el sistema. Jugadores, técnicos y dirigentes han manifestado su preocupación por lo irregular del calendario, que interrumpe momentos clave en la definición por los cupos internacionales.