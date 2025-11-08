U Católica dio un paso clave en la fecha 27 del Campeonato Nacional al vencer como visitante a Deportes La Serena. Con el triunfo, los cruzados se ilusionan con el Chile 2 y dependen de sí mismos para jugar Copa Libertadores 2026.

Una de las figuras del encuentro fue Eugenio Mena, quien volvió a brillar por la banda izquierda. El ex Racing asistió a Fernando Zampedri en el único tanto del partido y, tras el pitazo final, dejó declaraciones que ya resuenan en San Carlos de Apoquindo.

🔥 Eugenio Mena y su análisis del partido: “Sabíamos que sería difícil”

Luego del triunfo en La Portada, Eugenio Mena valoró el esfuerzo del equipo en un duelo marcado por la presión: “Sabíamos que sería difícil, ellos se juegan la permanencia y nosotros nos jugamos lo nuestro. Fue luchado y nos pudimos quedar con los puntos”.

El lateral fue protagonista con su habitual despliegue por la izquierda, generando peligro constante. Su asistencia a Zampedri fue una muestra de su vigencia y jerarquía, en un momento donde la UC necesita a sus referentes en plenitud.

⚽️ La UC y su objetivo: alcanzar el Chile 2

Con esta victoria, U Católica se mete de lleno en la pelea por el Chile 2, posición que otorga un cupo directo a la próxima Copa Libertadores. El equipo ahora depende exclusivamente de sus resultados para cumplir ese objetivo. “Creamos muchas chances de gol y no terminamos bien la jugada. Sabíamos que una íbamos a tener y la aprovechamos”, agregó Mena, reflejando la sensación de un equipo que va de menos a más en el torneo.

El próximo partido será clave en su calendario y podría consolidarlos entre los clasificados a torneos internacionales.