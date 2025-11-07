La presión crece en Colo Colo y todos los focos apuntan al mismo nombre: Javier Correa. El delantero albo arrastra ocho partidos sin anotar, entre lesiones y una suspensión, y las críticas no se han hecho esperar. Pero ante ese escenario, Fernando Ortiz no dudó en plantarse con firmeza y salir a blindar al ariete argentino.

Durante la conferencia previa al duelo ante Unión Española, el DT fue claro en su mensaje: el respaldo hacia Correa es absoluto, y su rol en el equipo sigue siendo fundamental, pese a que los goles no estén llegando con la frecuencia esperada.

🛡 El mensaje directo de Fernando Ortiz al goleador de Colo Colo

Ortiz no titubeó al momento de respaldar a su delantero: “Javi es tan importante como todos sus compañeros dentro de una plantilla”, dijo desde el Estadio Monumental. El técnico también fue empático con la situación emocional que atraviesa Correa: “Que el goleador vive de goles y emocionalmente le afecta, sí. Pero no nos olvidemos que es el goleador y tiene goles marcados durante todo el año”.

Y pese a las críticas, el DT fue categórico: “Tiene mi plena confianza para jugar los minutos que yo considere”, dejando claro que Correa no ha perdido su lugar en la estructura del equipo.

💬La personalidad de Correa, clave para enfrentar el momento

Más allá de los goles, Ortiz destacó la forma en que el jugador ha enfrentado esta sequía. “Javi tiene una personalidad muy particular, él sabe sobrellevar muchísimas situaciones que ya ha vivido”, señaló.

Esto lo posiciona, según el DT, como un referente que no se derrumba ante las dificultades, y que puede volver a marcar diferencias cuando el equipo más lo necesita. La lectura de Ortiz va más allá del momento puntual: confía en la experiencia del delantero para revertir la situación.

📅 Colo Colo visita a Unión Española con presión y objetivos claros

El Cacique se medirá este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas frente a la urgida Unión Española, que también necesita sumar para escapar del fondo. Ortiz aclaró que no habrá modificaciones profundas en la propuesta: “Nosotros salimos de la misma manera, independientemente de dónde vayamos a jugar”. La misión es clara: sumar de a tres para mantener la ilusión de alcanzar la zona de Copa Sudamericana y cortar con la sequía ofensiva.