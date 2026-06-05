Datos Clave Pizarro apunta a futuro: El joven volante de la selección destaca la importancia de los amistosos para formar un grupo sólido de cara a los próximos retos. Las duras palabras de Pizarro: “Creemos que Chile no puede estar en el lugar que está y merece mucho más”. ¿Cuándo juega Chile?: La Roja visita a Portugal este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas.

La selección chilena se encuentra en el viejo continente para enfrentar a Portugal por la fecha FIFA previa al Mundial 2026. El duelo entre lusos y La Roja será una preparación para ambas escuadras, ya que para los locales será el penúltimo encuentro previo a la cita mundialista, mientras que desafortunadamente para Chile es la oportunidad de probar nuevas piezas de cara a sus próximos desafíos.

Ante esta situación, el mediocampista de la selección, Vicente Pizarro, apuntó al futuro de La Roja, a pesar de la complejidad por que Chile no tiene retos oficiales próximos. A pesar de ello, el mediocampista recalcó que por más que el presente que está pasando la escuadra nacional confía en que los amistosos tienen la función de formar un grupo competitivo a futuro.

La crítica de Vicente Pizarro al presente de La Roja

Durante esta jornada, Vicente Pizarro se presentó en conferencia de prensa previo al encuentro contra Portugal por el primer amistoso de la fecha FIFA. El volante fue consultado por cómo han servido estos procesos preparatorios para el futuro de la selección chilena. Ante la pregunta, el mediocampista señaló que se está formando un grupo competitivo que quiere sacar a Chile del complejo presente que está viviendo.

“Hay que tener un equilibrio. Estamos preparándonos para cosas que vienen a futuro, y pensar más allá de ello no podemos. Queremos formar un grupo de jugadores que tenga la ambición de sacar esto adelante. Creemos que Chile no puede estar en el lugar que está y merece mucho más. Miramos con mucha ambición el futuro y esta clase de partidos nos van a ayudar mucho”, señaló el mediocampista nacional en conferencia de prensa.

Cabe destacar que Chile no verá acción oficial hasta el próximo año, en las que serán las próximas Eliminatorias mundialistas a la Copa del Mundo 2030, además de que en medio disputará la Copa América del año 2028, por lo que La Roja tendrá tiempo de preparar un grupo competitivo de cara a sus desafíos oficiales.

¿Cuándo juega La Roja?

La selección chilena deberá visitar a Portugal este sábado 6 de junio por su primer amistoso de la fecha FIFA. El duelo entre La Roja y los lusos será disputado en el Estadio Nacional de Portugal, Oeiras, ubicado en Lisboa, y se jugará a partir de las 13:45 horas.