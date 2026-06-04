El amistoso de La Roja ante República Democrática del Congo finalmente se jugará. Pese al rechazo inicial de las autoridades españolas por el brote de ébola que afecta al país africano, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó este jueves que el partido se disputará el martes 9 de junio tal como estaba planificado. España, Francia y Bélgica son las tres opciones de sede que maneja la ANFP, con España como prioridad.

¿Qué pasó con el amistoso de Chile vs RD Congo?

El partido estuvo en serio riesgo luego de que las autoridades españolas rechazaran su autorización por medidas sanitarias relacionadas con el brote de ébola en República Democrática del Congo. Sin embargo, La Roja encontró alternativas y Correa despejó las dudas este jueves.

“Podemos tener la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas muy concretas ya con autorización. Estamos tomando una decisión en conjunto con el Congo. El partido se va a jugar el 9 tal y como estaba planificado”, señaló el gerente de selecciones.

¿Dónde se jugará Chile vs RD Congo?

Correa reveló que las tres opciones concretas que maneja La Roja son España, Francia y Bélgica, los tres países que ya cuentan con autorización para albergar el encuentro. En Bélgica, el Congo disputó recientemente un amistoso ante Dinamarca que terminó sin goles, lo que confirma que el país europeo ya autorizó partidos del equipo africano pese al brote.

“Esperamos que sea finalmente en España, que es una de las alternativas que tenemos, pero vamos a confirmarlo mañana”, señaló Correa. “La prioridad es jugar en España. Estamos por definir la sede final, pero esperamos que sea en España”, insistió.

¿Cuándo juega Chile vs Congo?

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo está programado para el martes 9 de junio, con horario y estadio por confirmar según la sede que finalmente elija la ANFP en conjunto con el Congo. Será el cierre de la gira de La Roja en la fecha FIFA de junio, que comenzará con el partido ante Portugal el 6.