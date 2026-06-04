Datos Clave La Roja sufre con las lesiones: En esta fecha FIFA, Nicolás Córdova ha perdido tres jugadores por lesión. De llamado de emergencia a baja por desgarro: El volante lesionado fue llamado de emergencia tras la lesión de Matías Pérez. ¿Cuándo juega Chile?: La Roja se enfrenta ante Portugal este sábado a partir de las 13:45 horas. El duelo se disputará en Lisboa.

La selección chilena vuelve a la cancha el sábado entrante ante uno de los candidatos a ser campeones del Mundial 2026, Portugal. El duelo se disputará en tierras lusas, y el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, buscará probar nuevas caras para los próximos desafíos de Chile a nivel oficial. A pesar de su objetivo, el técnico ha lidiado ante un problema latente: Las lesiones.

Previo al amistoso ante los lusos, el equipo de todos ha sufrido la baja de dos jugadores. Matías Pérez del Lecce y Francisco Salinas de Coquimbo Unido fueron dados de baja de la selección, debido a lesiones que les han imposibilitado disputar los amistosos de La Roja. Para la mala suerte de Córdova, uno de los convocados de emergencia sufrió una lesión durante la jornada, y su nombre se aleja de disputar el duelo ante Portugal.

Córdova pierde a un volante previo a los amistosos

Según reporta el comunicador Christopher Brandt mediante sus redes sociales, el jugador lesionado es Ignacio Saavedra, actual volante del FC Rubin Kazán de Rusia. El periodista reporta que el volante sufrió un desgarro, por lo que estaría totalmente descartado para los próximos amistosos de La Roja.

Ignacio Saavedra quedó descartado de los duelos amistosos de la Selección Chilena tras sufrir un desgarro en el entrenamiento de ayer.

Todos los detalles de la gira de La Roja en Europa, ahora en Sportscenter.@ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) June 4, 2026

Cabe destacar que Ignacio Saavedra fue llamado de emergencia para La Roja dirigida por Nicolás Córdova, debido a que fue convocado por la lesión de Matías Pérez que lo dejó fuera de los amistosos. Se espera que el formado en Católica esté descartado para el duelo del sábado ante Portugal, y que llegue a penas para el encuentro ante RD Congo, si este se llegara a disputar debido a la suspensión que sufrió hace unos días.

Si bien se esperaba que el mediocampo titular de La Roja para enfrentar a Portugal fuera compuesto por Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Lautaro Millán, una de las alternativas con más trayectoria en la selección era Ignacio Saavedra, quien no verá acción ante la selección lusa.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal?

La Roja se enfrentará ante Portugal por la fecha FIFA previa al Mundial 2026. El duelo entre Chile y los lusos se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional de Oreiras, ubicado en Lisboa.