Datos Clave Confirmado: Conmebol oficializó este viernes la localía de Coquimbo en el Francisco Sánchez Rumoroso ante Platense. La incertidumbre: El recinto estaba en duda debido a que su capacidad es de 18.500 espectadores, por debajo de los 20.000 exigidos para los octavos de final. Solución de emergencia: Los piratas trabajaron contrareloj para ampliar el aforo retirando las butacas de algunas zonas del reducto.

Coquimbo Unido podrá jugar los octavos de final de Copa Libertadores en casa. Este viernes la Conmebol oficializó el Francisco Sánchez Rumoroso como sede del partido de vuelta ante Platense, luego de que el club aplicara unas obras de emergencia para ampliar la capacidad del recinto y cumplir con el aforo que el ente continental exige para esta instancia del torneo.

Los piratas recibirán al conjunto argentino el miércoles 19 de agosto, mientras que la ida se jugará una semana antes, el miércoles 12 de agosto en Vicente López, Buenos Aires.

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¿Por qué estaba en duda el estadio de Coquimbo?

El problema era concreto: Conmebol no permite la utilización de estadios con menos de 20.000 personas para partidos de octavos de final de Copa Libertadores, y el Francisco Sánchez Rumoroso tiene capacidad para 18.500 hinchas, 1.500 por debajo del mínimo exigido.

Ante esa situación, Coquimbo Unido se puso manos a la obra y retiró algunas butacas de la galería para ampliar el aforo del recinto con obras de habilitación. El trabajo fue rápido y efectivo: Conmebol inspeccionó el estadio y aprobó las mejoras, oficializando el recinto como sede de la vuelta de los octavos.

Coquimbo recibirá a Platense en el Sánchez Rumoroso

Con la aprobación oficial en mano, la llave entre Coquimbo Unido y Platense quedó definida de la siguiente manera: el partido de ida se disputará el miércoles 12 de agosto en Vicente López, Buenos Aires, mientras que la revancha se jugará el miércoles 19 de agosto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Jugar de local en el Rumoroso es un factor clave para los piratas, que no tendrán que dejar su región para recibir al elenco trasandino y podrán contar con el multitudinario apoyo de sus hinchas.