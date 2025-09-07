El fallo de Conmebol que mantuvo a U de Chile en la Copa Sudamericana sigue generando controversia. La decisión dejó fuera a Independiente, sancionado con 14 partidos sin público, y provocó fuertes críticas desde Argentina. Una de las más duras vino de Cristián Ritondo, dirigente del Rojo que en esta jornada fue abordado por la prensa en las elecciones en aquel pais.

El candidato a senador provincial, aprovechó los micrófonos para mostrar su molestia con el fallo y además, acusó a las hinchadas de la U y Colo Colo de protagonizar incidentes graves en torneos internacionales.

🤔 ¿Qué dijo Cristián Ritondo sobre la decisión de Conmebol?

En diálogo con C5N, Ritondo calificó como injusta la medida de Conmebol: “Es una justicia absoluta lo que ha hecho. Es la primera vez que se beneficia a… iba a decir algo que no puedo”.

El dirigente lamentó que Independiente quedara marginado de la competencia pese a ser, según él, un club con historial ejemplar: “Es el Rey de Copas y ha demostrado buen comportamiento”. Sus palabras, sin embargo, no cayeron bien en la parcialidad trasandina, que lo acusa de no haber tomado medidas en su etapa como ministro de Seguridad.

⚽ ¿Por qué Ritondo apuntó contra la U y Colo Colo?

El dirigente no sólo defendió a Independiente, también lanzó dardos contra las hinchadas chilenas: “Lo que hacen las hinchadas de la U y Colo Colo es un desastre. Ahora se premia a un visitante que antes del partido tira piedras y genera descontrol”, afirmó.

Sus declaraciones generaron polémica porque lo acusan de deslizar maniobras de “anti fútbol” en Sudamérica. Incluso, el propio líder de la barra de Independiente, Bebote Álvarez, lo responsabilizó por los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en Buenos Aires.

Todavía se sigue jugando el duelo entre Independiente y U e Chile. Photosport

