Datos Clave Nombramientos y favores: Los chats muestran al actual vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, interviniendo en nombramientos de jueces y gestionando apoyos en la Corte Suprema junto al abogado Luis Hermosilla. El juez del Caso Sartor: Correa intercedió en 2018 ante el ministro Manuel Valderrama, a quien definió como su “amigo”. Actualmente, este mismo magistrado preside la sala que definirá si el allanamiento a la oficina de Correa por el “Caso Sartor” fue ilegal. Defensa a la Contralora: Los registros exponen coordinaciones para asegurar el reintegro de Dorothy Pérez a la Contraloría en 2018, logrando el voto clave de la exministra Ángela Vivanco.

La situación de uno de los altos mandos en Universidad de Chile se encuentra en un callejón sin salida. Mientras la Fiscalía ya había revelado que las acciones compradas en enero por el segundo máximo accionista de Azul Azul, José Ramón Correa, fueron adquiridas “con dinero prestado de un fondo” vinculado a los controladores del grupo Sartor, un nuevo y explosivo antecedente sacude al fútbol chileno. Una profunda investigación periodística destapó la íntima relación y las presuntas operaciones judiciales del dirigente laico con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra “procesado por cohecho, lavado de activos, soborno y delitos tributarios reiterados”.

¿Qué dicen los chats con Hermosilla sobre el juez que revisará el Caso Sartor?

Los antecedentes fueron expuestos por el sitio de investigación Reportea. El punto más crítico de las filtraciones expone una conexión directa con la arista penal que hoy enfrenta el ejecutivo de la concesionaria. El pasado 4 de mayo, la Fiscalía efectuó un allanamiento a la oficina de José Ramón Correa en el marco del “Caso Sartor”.

Para declarar ilegal dicha diligencia, el directivo presentó un recurso de amparo que ahora deberá ser definido por la sala penal de la Corte Suprema, la cual es presidida por el ministro Manuel Valderrama.

El problema, según revela el reportaje, es que “en 2018 Hermosilla le pidió a Correa interceder ante el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama para evitar que se anulara el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay”. En esa conversación, el dirigente no solo definió al magistrado como su “amigo”, sino que le aseguró a Hermosilla respecto a la gestión: “Mañana como con él”. El fallo finalmente se dio a conocer en octubre de 2018, evitando un cuarto juicio, lo que “fue un triunfo para Hermosilla”.

Consultado por Reportea, el juez Valderrama negó haber hablado de causas judiciales, pero reconoció conocer al directivo mediante el club laico: “Yo soy azul de corazón, integré el Consejo Azul, y lo conocí”.

¿Cuáles fueron las gestiones en la Corte Suprema por la Contralora Dorothy Pérez?

Los chats revelados también evidencian un activo rol de ambos abogados en favor de la actual Contralora General de la República, Dorothy Pérez, luego de que en 2018 fuera desvinculada del servicio por el entonces contralor Jorge Bermúdez.

Las filtraciones muestran a Correa planificando acciones junto a Hermosilla, asegurándole sobre Bermúdez: “Yo tengo confianza que en marzo le pegaremos unos golpes de los que le será difícil pararse”. La funcionaria presentó un recurso de protección que culminó con una resolución a su favor “luego de una votación dividida en el máximo tribunal”. En ese contexto, el medio detalla que “uno de los votos que inclinó la balanza para su reincorporación fue el de Ángela Vivanco, la entonces ministra que fue promovida intensamente por Hermosilla y Correa”.

Al ser contactada para el reportaje, Dorothy Pérez descartó cualquier intervención de los juristas en su caso y fue tajante sobre su vínculo con el principal imputado del “Caso Audios”: “No conozco al señor Hermosilla. Nunca en la vida he conversado con él, nunca me he reunido con él y tampoco tengo su número de teléfono”.

¿A qué jueces habría ayudado a nombrar el vicepresidente de Azul Azul?

El reportaje expone que José Ramón Correa “también interviene en nombramientos judiciales”, mencionando explícitamente “reuniones y gestiones con los ministros Juan Cristóbal Mera, Alejandro Aguilar, Lilian Leyton y Verónica Sabaj”.

Uno de los diálogos más reveladores data de diciembre de 2018, cuando el directivo le escribió a Hermosilla para coordinar una reunión con el ministro de la Corte de Santiago, Juan Cristóbal Mera. “Ayer me tome varias (3) botellas de vino con Juan Cristobal Mera y le dije que era imprescindible que te conozca”, redactó Correa, rematando con la frase: “Y es absolutamente nuestro”.

Asimismo, coordinaron acciones para la postulación de Verónica Sabaj a la Corte de Santiago en 2020. “Hice mi gestion con ella y el y creo que se entendio que habia que nombrarla a ella en la ICA”, le reportó Correa a Hermosilla días antes del juramento de Sabaj, quien hoy “fue destituida de su cargo” y enfrenta una arista penal.