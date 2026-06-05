Datos Clave Destino escandinavo: Lucas Assadi tiene una oferta sobre la mesa para continuar su carrera en el fútbol de Suecia. Guerra de agencias: El entorno del jugador está muy molesto porque la agencia Vibra difunde que, de estar con ellos, el volante ya jugaría en Europa. Contexto deportivo: El jugador atraviesa un momento complejo, sumando apenas una asistencia en 13 partidos. Pese a esto, Fernando Gago lo perfila como titular ante Audax Italiano.

El presente de Universidad de Chile sigue sin ser del todo favorable y el foco ya no solo está puesto en el crucial partido de este domingo ante Audax Italiano, donde se juegan la clasificación en la Copa de la Liga. Cuando las críticas hacia ciertas individualidades ardían en el Centro Deportivo Azul, una noticia de mercado sacudió por completo la planificación de Fernando Gago. Uno de los jugadores más cuestionados del plantel tiene serias opciones de armar las maletas y partir al Viejo Continente.

¿A qué equipo de Europa se iría Lucas Assadi?

El protagonista de este verdadero bombazo de mercado es Lucas Assadi. El “10” azul, que apenas registra una asistencia en la actual temporada, estaría viviendo sus últimos días en el Romántico Viajero.

El encargado de destapar la información fue el periodista Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong. El comunicador reveló que el canterano azul maneja opciones tangibles: “Assadi tiene una oferta de Suecia, que es lo que hay, una oferta de fútbol sueco y parece que quiere irse”.

Guarello valoró el destino, argumentando que “es un fútbol de segunda línea en Europa”, siendo un movimiento “parecido a lo que pasó con Darío Osorio”. Para rematar la conveniencia de la operación, lanzó fiel a su estilo: “Si a la U le dejan un par de lechugas por Assadi y Assadi va a ser feliz, yo creo que no sería una mala salida para Assadi irse a jugar a Suecia”.

¿Por qué hay molestia entre los representantes de Lucas Assadi?

Pero la posible partida a Escandinavia no es el único conflicto que rodea al talentoso volante. Guarello desclasificó una feroz interna en el mundo de la representación de jugadores.

Según el periodista, “los manejadores de Assadi están muy enojados porque la escudería anda dispersando que si Assadi estuviera con ellos ya estaría en Europa”. Esta disputa de relatos tiene el ambiente muy tenso en los pasillos, ya que “la gente que maneja a Assadi está caliente”, debido a que “les están tirando para todos lados que si Assadi fuera de Vibra estaría en Europa”.

¿Juega Lucas Assadi este domingo en U de Chile vs Audax Italiano?

Curiosamente, toda esta ola de rumores internacionales llega justo cuando el jugador recibe un sorpresivo espaldarazo técnico. Tras las recriminaciones de su compañero Marcelo Morales y la molestia de Fernando Gago por su actitud defensiva ante Deportes Concepción, el DT argentino planea un golpe de timón.

De cara al trascendental choque ante los floridanos en el Estadio Nacional, donde la U necesita obligatoriamente un triunfo para soñar con clasificar, el mediapunta se perfila como titular. Assadi conformaría un inédito tridente ofensivo junto a Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero, recibiendo una oportunidad de oro en medio de la tormenta deportiva y los cantos de sirena desde Suecia.