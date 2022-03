Diego Sánchez criticó trato a los animales en las aerolíneas

El arquero de Deportes Antofagasta Diego Sánchez usó sus redes sociales para plegarse a un pedido de su pareja Yamila Reyna al Presidente recién asumido, Gabriel Boric, sobre un cambio en la política de los traslados de mascotas.

"¡Insisto! Unir una gran campaña para cambiar las leyes para que nuestros animales viajen sin tanta discriminación y que viajar en jaula de esta manera sea considerado maltrato animal", escribió la actriz, en una imagen compartida por el "Mono" en una historia de Instagram, en la cual estaban etiquetados Boric a su perro, "Brownie".

"Insólito el trato que le dan a los animales las aerolíneas", complementó Sánchez en la foto.

De acuerdo a las historias de Reyna, tuvo problemas para trasladar a un veterano can de su propiedad debido a que la ley exige bebedero en el canil, algo que a su juicio "es algo contradictoria".

Emotivo regreso a Santa Laura

El arquero también aprovechó de agradecer las muestras de cariño tras su regreso a Santa Laura, donde junto a Deportes Antofagasta venció 1-2 a Unión Española en el marco de la ida de la primera fase de Copa Sudamericana.

"Hoy fue uno de los días más difíciles de mi vida en mi carrera. Enfrentar al club que amo y que me hayan recibido de esa forma de verdad no se me olvidará jamás. Gracias por tanto familia hispana y los llevo en el corazón. Gracias Unión Española", publicó Sánchez junto a un collage con la camiseta de su ex equipo.