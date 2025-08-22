Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Liga argentina

Clausuran el estadio de Independiente tras el brutal linchamiento contra hinchas de la U de Chile

El gobierno argentino toma la primera medida tras la noche de terror vivida en Avellaneda, donde 19 fanáticos azules terminaron hospitalizados.

Foto: Photosport Clausuran el estadio de Independiente tras el brutal linchamiento contra hinchas de la U de Chile
Magdalena López Castro
El Estadio Libertadores de América de Independiente, no podrá recibir público. Dos días después del infierno vivido por los hinchas de Universidad de Chile en Argentina, las autoridades bonaerenses confirmaron la clausura del recinto donde se desató la violencia más brutal vista en el fútbol sudamericano.

El Rojo no podrá jugar como local ante Platense y deberá buscar una nueva sede para su compromiso del domingo. La decisión llegó tras el pedido del fiscal interviniente, quien necesita realizar pericias en un estadio que quedó manchado con sangre de los fanáticos azules.

"El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, confirmando lo que todos esperaban tras semejante desastre organizacional.

⚖️ Las penas del infierno para Independiente 

Esta es la primera consecuencia real que enfrenta el club argentino después de permitir que su barra brava linchara a los chilenos durante casi dos horas sin intervención. El encuentro ante Platense, programado para este domingo a las 20:30 hora local, definitivamente se jugará, pero en cancha neutral.

La dirigencia del equipo de Avellaneda trabaja contrarreloj para conseguir un estadio alternativo fuera de Buenos Aires, mientras la Justicia argentina avanza con 20 causas judiciales que investigan los hechos de barbarie. La clausura se mantiene hasta que se completen las pericias forenses en las tribunas donde quedaron rastros de sangre de los agredidos.

