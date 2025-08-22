Clausuran el estadio de Independiente tras el brutal linchamiento contra hinchas de la U de Chile

El Estadio Libertadores de América de Independiente, no podrá recibir público. Dos días después del infierno vivido por los hinchas de Universidad de Chile en Argentina, las autoridades bonaerenses confirmaron la clausura del recinto donde se desató la violencia más brutal vista en el fútbol sudamericano.

El Rojo no podrá jugar como local ante Platense y deberá buscar una nueva sede para su compromiso del domingo. La decisión llegó tras el pedido del fiscal interviniente, quien necesita realizar pericias en un estadio que quedó manchado con sangre de los fanáticos azules.

"El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, confirmando lo que todos esperaban tras semejante desastre organizacional.

⚖️ Las penas del infierno para Independiente

Esta es la primera consecuencia real que enfrenta el club argentino después de permitir que su barra brava linchara a los chilenos durante casi dos horas sin intervención. El encuentro ante Platense, programado para este domingo a las 20:30 hora local, definitivamente se jugará, pero en cancha neutral.

La dirigencia del equipo de Avellaneda trabaja contrarreloj para conseguir un estadio alternativo fuera de Buenos Aires, mientras la Justicia argentina avanza con 20 causas judiciales que investigan los hechos de barbarie. La clausura se mantiene hasta que se completen las pericias forenses en las tribunas donde quedaron rastros de sangre de los agredidos.

