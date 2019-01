El desahogo del "grueso" árbitro del Huracán-Rosario Central: La ropa no ayuda mucho

El juez de línea argentino Matías Beares se hizo conocido al figurar en las escenas de la pelea que protagonizó el jugador de Rosario Central Néstor Ortigoza con futbolistas de Huracán durante un partido del sábado.

El caso es que el árbitro asistente fue muy criticado por su "gruesa" figura y por ello salió al paso a señalar que "no es obeso" y además a sostener que "la ropa no lo ayuda".

"Suelo aguantar las críticas, porque no soy obeso, soy gordito. Mientras sea de buena leche, gente que puede decir que estoy un poco excedido, no pasa nada, pero cuando son ex árbitros extraña y a uno le da bronca que no hablen de aciertos o errores", dijo luego que varios antiguos jueces hablasen de su evidente sobrepeso.

En el programa "De Fútbol Se Habla Así" de DirecTV, agregó que "en el exceso de peso... no es mi mejor versión ésta, está claro. La ropa tampoco ayuda, pero lo que no me gusta a mí, o de lo que disiento, es que ex árbitros salgan a opinar de esa manera".