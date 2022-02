Eugenio Mena extendió su vínculo con Racing de Avellaneda por una temporada

El defensor chileno Eugenio Mena anunció a través de sus redes sociales que renovó su contrato por una temporada con Racing de Avellaneda.

"Les quería contar que extendí mi contrato por una temporada más con Racing. Aquí me siento feliz, como en casa. Por eso, he decidido renovar la pasión por estos colores", publicó el ex Universidad de Chile en su cuenta de Instagram.

El chileno arribó a la "Academia" en 2018, tiempo en el que ha disputado 91 partidos y ha ganado la Superliga Argentina y el Trofeo de Campeones, ambos en la temporada 2018-2019.