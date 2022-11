Gabriel Arias volvió a lanzar fuertes declaraciones tras victoria de Racing: Comimos mierda

Gabriel Arias y Eugenio Mena se tomaron con Racing de Avellaneda revancha de Boca Juniors al alzarse con el Trofeo de Campeones al derrotar a los xeneizes por 2-1, tras lo cual el arquero nacional volvió a lanzar fuertes declaraciones.

"Era una final, contra un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos", dijo.

"Se jugó con el corazón, se hizo esfuerzo, sacrificio y es el premio que nos merecemos. Lo buscamos en cada detalle, en cada golpe que nos dieron, fueron grandes las derrotas, nos lastimaron mucho por dentro", añadió.

"No podíamos alcanzar la estrella que tanto queríamos. Comimos mierda, nos han criticado demasiado y terminar con esta estrella es gratificante. Además ganarle a Boca es doble mérito", complementó.

En lo personal, Arias explicó que "desde que estoy acá he jugado muchos partidos definitorios y he perdido más que ganado. Pero siempre sigo intentando, trabajé, me esforcé demasiado para estas cosas. A la larga se dan las cosas buenas. Felicidad extrema es la que siento".

Sobre el plantel, sostuvo: "Nos fuimos preparando. Este Racing hace tiempo no está acostumbrado a jugar partidos definitorios tan seguido y ahora lo hemos hecho. Algunos hemos sido campeones y tratamos de mantener la línea. Es lo que nos ha inculcado Diego Milito y Lisandro López (ídolos del club). Lo importante es que siempre hay que poner el escudo por delante".