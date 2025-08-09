Independiente no logra escapar de su mala racha y llega con muchas dudas al duelo con U de Chile

No levanta cabeza Independiente de Avellaneda. Este sábado, por la Fecha 4 del Clausura argentino, el elenco de los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral (ambos titulares) y Pablo Galdames lamentó un amargo empate sin goles ante River Plate en el Estadio Libertadores de América, resultado que los mantiene sumidos en una mala racha justo antes de su cita con Universidad de Chile.

El Rojo de Avellaneda llegó a cinco partidos seguidos sin ganar, con dos empates y tres derrotas, y se estancó penúltimo del Grupo B del Clausura, muy lejos de los puestos de clasificación a play-offs.

Un escenario muy en contra para la escuadra de los chilenos, que este miércoles 13 de agosto visitará a U de Chile en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

⚽ El VAR arruinó los festejos de Independiente ante River

Pese a terminar igualados en blanco el duelo entre Independiente y River tuvo emociones sobre todo en la segunda mitad, cuando el VAR intervinó para anular un par de goles que pudo haber cambiado el desenlace a favor del Rojo.

Y es que a los 52' minutos Santiago Montiel anotaba el 1-0 para el Rey de Copas tras superar a Franco Armani con un impecable remate, pero el VAR llamó al árbitro Nazareno Arasa y luego de la revisión se invalidó por una posición de adelanto en la asistencia del gol.

En los 18' de la segunda mitad volvió a hacerse presente el VAR para tirar las líneas y anular un gol de Walter Mazzantti cuando definía en el área del Millonario, lo que incrementó aún más los reclamos finales del local, en un partido rodeado de polémica.

¿QUÉ TE PARECIÓ? Por este fuera de juego previo, se anuló el gol de Mazzantti que hubiera significado el 1-0 parcial de Independiente ante River en el #TorneoClausura. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/otg2T1ETEZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

😮 ¿Cómo llega Independiente a enfrentar a U de Chile?

La mala racha que tiene Independiente se extendió a cinco partidos sin ganar, previo a medirse a Universidad de Chile en el Estadio Nacional por Copa Sudamericana.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile e Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional