Sebastián Beccacece anunció su salida de la banca de Racing Club

Sebastián Beccacece anunció este sábado en conferencia de prensa que dejará de ser el director técnico técnico de Racing de Avellaneda una vez que termine la Copa Diego Maradona la segunda semana de enero.

"La salida de Diego Milito de este espacio me lleva a seguir por este camino de conciencia y tranquilidad. Hemos alimentado la ilusión en el club para estar en la mesa de los mejores como Boca, River y Flamengo", apuntó el ex ayudante de Jorge Sampaoli.

"Todo eso tiene que ver con el trabajo y el compromiso. con el cuerpo técnico ya les informamos a todos que vamos a dar por finalizado nuestra tarea cuando finalice el campeonato ante Newell's. Mis valores me indican que tengo que irme con quien me trajo. Siempre me manejé así. La decisión siempre la tuve clara", añadió el técnico de los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz.

La determinación de Beccacece llega pocos días después de la eliminación ante Boca en Copa Libertadores y tras una serie de conflictos en la "Academia" ligadas a la partida de Milito.

"Mi sentir es acompañar a la persona que me trajo que es Milito. Quiero agradecer a los hinchas de Racing por el apoyo que nos han brindado en todo momento, con público y cuando no lo hubo. Es una hinchada muy leal y eso se vio reflejado siempre", aseguró.

Beccacece alcanzó a estar un año en Racing, consiguiendo 11 victorias, siete empates y ocho derrotas. El triunfo más recordado fue el 1-0 a Independiente con nueve jugadores aquel nueve de febrero en que Marcelo Díaz fue el héroe al anotar el único gol.