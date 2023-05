Abreu apoyó a Lugano por dichos sobre Qatar 2022: Hubo criterios diferentes para los penales a Argentina

El exfutbolista uruguayo Washington Sebastián Abreu apoyó a su otrora compañero Diego Lugano en su teoría de que Argentina recibió ayuda en el Mundial de Qatar 2022, en el que se coronó campeón.

Abreu dijo en Fútbol de los Grandes de AM 990: "Para mí sí hubo penales que tuvieron criterios diferentes para cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros. Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco".

"Como en los años '90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal. La presión, la relevancia y la importancia de los jugadores".

Lugano antes había dicho que "a la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda", a lo que respondió el argentino Sergio "Kun" Agüero diciendo: "Quiso llamar la atención y fantasmear un poco".

Diego Lugano: "A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo" #CooperativaContigo https://t.co/sP3ukMJnhQ pic.twitter.com/Qw8aYHVqdb — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 16, 2023