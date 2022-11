El VAR actuó y anuló gol a Lautaro Martínez

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luego de que el offside automático anulara un gol de Lionel Messi, una jugada similar terminó con el VAR desestimando la anotación marcada por Lautaro Martínez.

Cuando se jugaban 28 minutos Alejandro Gómez habilitó en profundidad al delantero de Inter de Milán, quien batió una sutileza al arquero de Arabia Saudita e incluso alcanzó a celebrar, no obstante, el VAR analizó la jugada y determinó que estaba en posición de adelanto.

Dos minutos después, con la selección argentina parada en campo contrario, Martínez volvió a quedar mano a mano y definió como los dioses: gambeteó Al-Owais, pero estaba nuevamente en fuera de juego.

Mira acá la imagen del offside

The VAR image that ruled out Lautaro Martínez's goal for offside 👀 pic.twitter.com/MZESRr5eL0