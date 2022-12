Messi quedó molesto con el arbitraje: La FIFA lo tiene que ver, no pueden poner a uno que no esté a la altura

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Lionel Messi, capitán de Argentina, celebró la clasificación a semifinales en el Mundial de Qatar 2022, pero también expresó su molestia contra el arbitraje del español Mateu Lahoz en el frenético duelo con Países Bajos en cuartos de final.

Tras los penales, Messi dialogó para la transmisión oficial y afirmó sentir "mucha bronca, no era para que terminara así con alargue y penales".

"No quiero hablar del árbitro, después te sancionan, no puedes ser sincero. Teníamos miedo antes del partido, porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever, no pueden poner a un árbitro así en un partido tan importante, que no esté a la altura en esta instancia", lanzó Messi.

En la misma línea, sostuvo "hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar".

Minutos más tarde, con menos filtro aún lanzó sus dardos el arquero Emiliano Martínez, el héroe de la jornada tras atajar dos penales, señalando sin duda que Lahoz "dio 10 minutos, querían que nos empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa".

El próximo partido de Argentina será el martes, ante Croacia, por el paso a la final de Qatar 2022.