Scaloni: Hay ocho o diez selecciones que pueden ganar el Mundial

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que en Qatar 2022 hay al menos ocho equipos que tienen opciones de ganar el título, en la antesala al encuentro del martes contra Arabia Saudita.

"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales generalmente. Hay grandes selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial, de las cuales la mayoría son europeas, como en los últimos años viene pasando", estimó.

"Los sudamericanos no vienen teniendo la posibilidad de llegar a la final, salvo en 2014 que inmerecidamente no ganamos. Creo que no es por jugar bien o mal, es por detalles, y eso hará campeón a una selección en este Mundial. Hay muchas selecciones que lo pueden conseguir", sostuvo.

De cara al desafío en que harán su debut, Scalonio manifestó que "el equipo está decidido, se los dije a los jugadores hoy (lunes), es un poco lo que vienen diciendo, no va a haber cambio de esquema. Lo verán mañana, pero no sale de lo use venimos viendo estos días".

También dedicó palabras a Lionel Messi: "Yo que lo puedo entrenar, lo disfruto. Esperamos que todos lo disfruten, tanto los argentinos como el resto del mundo. Es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios quedan cortos y no van a terminar porque él va a seguir. Es disfrutarlo nada más".