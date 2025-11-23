En la antesala del duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins en Rancagua, se vivieron hechos que encendieron las alarmas. Según informó el área de comunicaciones del club laico, el bus que transporta al plantel sufrió un ataque con piedras durante la madrugada de este sábado, mientras se encontraba estacionado frente al hotel de concentración.

El hecho se suma al uso de pirotecnia ruidosa reportada entre las 3 y las 4 de la mañana en las inmediaciones del recinto. Ambos sucesos ocurrieron a pocas horas del importante compromiso por el torneo nacional y están siendo evaluados internamente por el club.

🚨 El bus de U de Chile fue apedreado en Rancagua

De acuerdo a lo comunicado por Universidad de Chile, el bus del plantel fue apedreado mientras estaba detenido en el estacionamiento del hotel de concentración en Rancagua. Las imágenes entregadas por el club muestran daños significativos en el parabrisas frontal del vehículo.

Hasta ahora, no se han reportado lesionados y el equipo logró cumplir con su planificación sin alteraciones mayores. No obstante, el incidente encendió las alertas en el entorno azul, justo antes de un duelo clave por el torneo local y que definirá un lugar en la Copa Libertadores 2026.

💥 Pirotecnia ruidosa interrumpió el descanso del plantel de U de Chile

Además del ataque al bus, el club indicó que durante la madrugada se registró el uso de pirotecnia con alto ruido en los alrededores del hotel, en un aparente intento de perturbar el descanso del equipo dirigido por Gustavo Álvarez. Una práctica recurrente a la hora de jugar duelos importantes por copas internacionales, pero el deseo del Chile 3, lleva a los extremos en estas instancias.

🏟️ ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs U de Chile?

El duelo por la fecha 28 del Campeonato Nacional, está pactado para este domingo 23 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente. El ganador quedará muy biebn acomodado para estar en la Libertadores del otro año.

🆚 O’Higgins vs U de Chile

🗓️ Domingo 23 de noviembre

📍 Estadio El Teniente, Rancagua

⌚ 18:00 horas