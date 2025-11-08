Colo Colo tiene una prueba clave este sábado ante Unión Española por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Con la presión de sumar para no alejarse de los puestos de torneos internacionales, Fernando Ortiz mueve sus piezas y presenta una lista de citados con más de una novedad.

Las ausencias de figuras como Arturo Vidal y Felipe Méndez obligaron al técnico argentino a convocar a jugadores que no venían sumando minutos. Entre ellos, destaca el juvenil Cristián Alarcón, quien podría vivir su estreno absoluto en el profesionalismo.

⚽️ Las bajas de Vidal y Méndez obligan a Ortiz a buscar alternativas

El entrenador de Colo Colo no contará con dos de sus habituales titulares. Arturo Vidal sigue fuera por lesión, mientras que Felipe Méndez debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A eso se suman las ausencias de Salomón Rodríguez y Sebastián Vegas.

Estas bajas obligan a Ortiz a innovar y darle rodaje a nombres menos habituales en el plantel.

🚨 Cristián Alarcón: la carta juvenil para la delantera alba

El técnico sorprendió con la inclusión del joven Cristián Alarcón, centrodelantero de 21 años que viene destacando en los equipos juveniles del Cacique. Con la baja de Salomón Rodríguez, el juvenil tendrá su gran oportunidad en el primer equipo, y podría sumar minutos ante U Española.

También se suma a la citación Cristián Riquelme, lateral izquierdo que ha tenido escasa participación en el 2025. El defensor anotó en un amistoso ante Deportes Puerto Montt, pero no logró consolidarse como titular. Hoy, ante las urgencias, vuelve a asomar.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Unión Española por la fecha 27 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫ #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/WlURu76wkN — Colo-Colo (@ColoColo) November 8, 2025

🧠 La formación de Colo Colo y detalles del partido ante U Española

Colo Colo visitará a Unión Española este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura. La oncena probable incluye a Fernando de Paul; Isla, Villagra, Amor y Wiemberg; Alarcón, Pizarro y Aquino; Cepeda, Correa y Bolados.

Este encuentro puede ser determinante para las aspiraciones internacionales del Cacique. Un triunfo podría acercarlos a la zona de Copa Sudamericana, hoy dominada por Audax Italiano.