Unión Española vive una de sus campañas más críticas en el profesionalismo. El equipo está al borde del descenso, con sólo dos fechas para intentar evitar una catástrofe histórica. En medio de ese escenario, la figura de Jorge Segovia volvió al centro del debate entre los hinchas.

El empresario español, cuestionado desde hace años por su gestión al mando del club hispano, fue apuntado nuevamente por los fanáticos tras la dura caída ante Deportes Limache. Pero esta vez, el rumor que se tomó las redes sociales fue otro: ¿Segovia venderá el club?

🔥 Jorge Segovia y su postura sobre la venta de Unión Española

Frente a las versiones de una supuesta intención de vender el club, el propio Jorge Segovia salió al paso en declaraciones a El Deportivo y fue tajante: “Absolutamente falso”. Con esa frase descartó cualquier posibilidad de desprenderse de Unión Española.

El dueño del club hispano también anunció que tomará acciones legales contra quienes han difundido esa información, advirtiendo que no tolerará más difamaciones. “Ya lo hice antes y volveré a hacerlo si es necesario”, dijo, recordando el juicio ganado por la serie El Presidente, donde fue involucrado en tramas ficticias relacionadas con Sergio Jadue y la corrupción en FIFA.

⚠️ El momento más crítico desde 1997 para Unión Española

La situación deportiva no ayuda a calmar los ánimos. Unión Española está penúltima en la tabla, sólo por encima de Iquique, y sufre una crisis institucional y técnica profunda. El descenso sería un golpe histórico para una institución que sólo ha bajado una vez en su historia, en 1997.

Las promesas incumplidas, como la remodelación del Estadio Santa Laura, y el despido del encargado del proyecto, Cristian Rodríguez, sólo profundizan la desconfianza en la administración.

🧨 Jorge Segovia y su relación con la hinchada de UE, rota y tensa

Jorge Segovia es apuntado directamente por los hinchas, que exigen cambios estructurales y un nuevo proyecto deportivo. A pesar del rechazo hispano, su respuesta fue clara: se queda, y no está dispuesto a vender ni soltar el control de la institución. Por lo que el español sufritá al igual que los hinchas en los últimos dos encuentros que definirán la permanencia en el Campeonato Nacional.