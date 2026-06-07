Datos Clave Nuevo cambio: El partido entre Chile y RD Congo sufrió modificación de última hora. Horario confirmado: El compromiso se jugará a las 12:00 horas de nuestro país y no a las 14:00 como estaba previsto. Sede: El encuentro se disputará en el Stade de la Source de Orleans, Francia.

Chile ha sufrido con la planificación de su gira europea. Esto debido a las complicaciones que ha tenido para enfrentar a la República Democrática del Congo, el cual tiene una nueva modificación.

El encuentro ante los africanos estaba previsto para jugarse en España, pero las autoridades no lo autorizaron por temas sanitarios. Por ello, se debió trasladar a Francia. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un cambio en el horario del duelo que se jugará a puertas cerradas.

¿Cuándo y dónde juega Chile vs RD Congo?

Luego que las autoridades españolas no autorizaran el partido debido al brote de ébola que afecta a algunas zonas de África, la organización debió modificar la sede del cruce de La Roja ante la selección mundialista.

El compromiso se jugará en el Stade de la Source de Orleans, Francia, donde el equipo de Nicolás Córdova será el último rival del Congo antes del Mundial 2026.

Sin embargo, recientemente el partido que estaba programado a las 14:00 de nuestro país sufrió una nueva modificación. Según confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa, finalmente “se jugará a las 18:00 horas de francia, 12:00 de Chile, sin público”.

Día: Martes 9 de junio

Hora: 12:00 horas de Chile

Estadio: Stade de la Source, Orleans, Francia

¿Cómo llegan Chile y RD Congo?

Chile llega a este compromiso tras caer por 2-1 ante Portugal, en un partido que pese a la derrota, dejó con buenas sensaciones al combinado nacional.

Por su parte, RD Congo viene de igualar sin goles ante Dinamarca en un partido amistoso jugado en Dinamarca.

Este será el último cruce de los africanos antes de la Copa del Mundo, donde comparte el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.