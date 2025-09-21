Alianza Lima vive una semana clave. Los Íntimos enfrentarán este domingo a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, pero el gran desafío está en el horizonte: el cruce con U de Chile por Copa Sudamericana. Por ello, el técnico Néstor Gorosito prepara una alineación inédita en busca de equilibrio y descanso para sus jugadores más utilizados.

❓¿Cuál será la alineación de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos?

El once que planea Gorosito presenta varias novedades. Según Libero.pe, la defensa tendría un cambio importante: Marco Huamán tomaría el lugar del argentino Enrique en la banda derecha, mientras Gianfranco Chávez y Josué Estrada se perfilan como dupla de zagueros.

En el mediocampo, Pedro Aquino reaparecería desde el inicio, acompañado por Alessandro Burlamaqui y Fernando Gaibor. La idea del DT es darle rodaje al volante, que fue clave en el choque de ida frente a la U de Chile.

🔥 ¿Qué jugadores liderarán el ataque blanquiazul?

La delantera estaría compuesta por Piero Cari, Eryc Castillo y Alan Cantero como tridente ofensivo. De esta forma, se espera que Hernán Barcos pueda tener minutos en la segunda mitad, como carta de recambio para refrescar la ofensiva.

El entrenador argentino no quiere dejar nada al azar, sabiendo que el triunfo en casa es vital para no perder terreno en el Clausura, pero sin descuidar el partido internacional que podría marcar la temporada.

📈 Partido clave antes de enfrentar a U de Chile

El duelo con Comerciantes Unidos funciona como ensayo general. Alianza Lima necesita sumar confianza y puntos en el torneo local, pero también medir la respuesta de sus variantes antes de chocar con U de Chile, uno de los encuentros más exigentes de la campaña.

El propio Gorosito ha reconocido que la rotación de jugadores es fundamental para llegar con energías renovadas a la Copa Sudamericana, por lo que esta alineación es parte de la estrategia a mediano plazo.

🔝📌 Los resultados de la semana de ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana🏆#LaGranConquista pic.twitter.com/HQtySeB9ZC — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 19, 2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Azules e Íntimos está programado para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.