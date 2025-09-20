Alianza Lima trabaja con la mente puesta en la revancha contra U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Los peruanos empataron sin goles en Matute y ahora buscarán definir la llave en Coquimbo con su gran figura: Paolo Guerrero, quien se perdió la ida por lesión pero dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas del Íntimo.

𝑨 𝒅𝒆𝒋𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆, 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒚 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒅𝒐. ⚪️🔵



¡𝟗𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒎𝒂́𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒆𝒓! 💙#ConAlianzaSiempre#AlianzaLima#Sudamericana pic.twitter.com/RpW48lUNXR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 19, 2025

❓¿Jugará Paolo Guerrero contra U de Chile en la Sudamericana?

El propio delantero reconoció que está trabajando para llegar al duelo del jueves. “Ya me siento mejor y espero estar al 100% para el partido ante la U de Chile”, aseguró en declaraciones a Jax Latin Media.

El atacante de 41 años explicó que la lesión en su muslo derecho le impidió estar en la ida, pero que en estos días ha sentido una evolución positiva que lo acerca a la revancha en el Francisco Sánchez Rumoroso.

⚽ Cómo vio Guerrero el primer partido ante U de Chile

Pese a no poder jugar, el Depredador estuvo en Matute apoyando a sus compañeros. Tras el encuentro, analizó lo sucedido: “Tuvimos chances, pero hubiese sido mejor si se hubiesen concretado. Hay que mejorar para ganar el partido del domingo y después ir a Chile de la mejor manera”, comentó.

Ese empate sin goles dejó la llave abierta y ahora la presión recaerá en lo que hagan en territorio chileno, con la posibilidad de contar con su delantero más experimentado.

🔴 Qué lesión sufrió Paolo Guerrero y cuántos partidos se perdió

Guerrero se lesionó en agosto, durante el choque contra U Católica de Ecuador en octavos de final. Un desgarro en el muslo derecho lo dejó fuera de seis partidos oficiales con los limeños.

Por lo mismo, no fue considerado en la convocatoria para el duelo de este fin de semana contra Comerciantes Unidos, decisión tomada por el técnico Néstor Gorosito para privilegiar su recuperación con miras al encuentro clave frente a U de Chile.

🔗 Sigue todos los pormenores de la llave entre U de Chile vs Alianza Lima en Al Aire Libre.