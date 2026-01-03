La llegada de Eduardo Vargas a Universidad de Chile no pasó desapercibida entre los fanáticos ni en el ambiente del fútbol chileno. Tras confirmarse su fichaje al club donde brilló en sus primeros años, el delantero compartió un mensaje emotivo en las redes sociales.

La publicación del atacante, que regresa a Chile tras su paso por el extranjero y Audax Italiano, fue recibida con alegría por la hinchada azul que esperaba su retorno desde hace meses. En menos de un día, la pieza acumuló miles de interacciones y marcó el inicio de lo que podría ser un nuevo capítulo en la carrera de uno de los goleadores históricos de La Roja.

⚽️ 🎙️ Las primeras palabras de Eduardo Vargas como jugador de la U

En su publicación en Instagram, Eduardo Vargas dejó un mensaje claro y directo a los hinchas de Universidad de Chile tras hacerse oficial su regreso. “Estoy muy feliz de estar acá de vuelta y espero verlos pronto en el estadio. Un abrazo y los quiero mucho”.

l delantero, que tuvo pasos importantes en el fútbol europeo, brasileño y mexicano antes de volver a Chile, usó palabras que resonaron con el sentimiento de la hinchada: orgullo, compromiso y ganas de aportar al proyecto que recién comienza de cara a la temporada 2026.

🔵 📊 El contexto del fichaje y lo que significa para la U

El regreso de Eduardo Vargas se da en un momento importante para Universidad de Chile. El club ha buscado reforzar su ataque y su estructura con nombres de peso para competir tanto en el torneo nacional como en competencias internacionales. La inclusión de un referente como Turboman no sólo fortalece la ofensiva, sino que también aporta liderazgo y experiencia a un plantel que mezcla juventud y veteranía.

Vargas, reconocido por su paso en la U entre 2010 y 2011 donde dejó huella como delantero explosivo y goleador, llega con expectativas altas. Su historial incluye títulos y actuaciones destacadas tanto a nivel de clubes como con la selección chilena, donde es uno de los máximos anotadores históricos.

🔍 📈 Qué esperan los hinchas y el club con Edu Vargas

Más allá de las palabras, lo que viene ahora es traducir ese compromiso en la cancha. Los seguidores azul esperan ver a Vargas encendido desde los primeros partidos, aportando goles, generación de juego y liderazgo en el ataque. Para muchos, su presencia no sólo refuerza la delantera sino que también levanta la moral del equipo y la confianza del entorno.

El mensaje de Vargas, potente y cargado de sentimiento, fue recibido como una declaración de intenciones: está listo para escribir un nuevo capítulo con la U de Chile, y lo hará con la camiseta que marcó su historia.