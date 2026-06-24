Curazao y Costa de Marfil se juegan sus cartas en el cierre del Grupo E del Mundial 2026, en un partido pactado para este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile en Philadelphia, al que ambos elencos llegan con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

Los Elefantes llegan con mejores opciones, dado que tienen tres puntos con su triunfo agónico frente a Ecuador. Además, tienen buenas sensaciones después de hacerle partido a Alemania, cayendo también en los descuentos. Ante los curazoleños necesita un triunfo para asegurar su puesto en la siguiente ronda, aunque un empate lo puede dejar segundo, dependiendo del otro resultado del grupo, o tercero a la espera del orden de los mejores que ocupen esta posición.

Curazao, en tanto, está obligado a ganar y soñar con ser segundo o uno de los mejores terceros. Su igualdad ante los ecuatorianos fue fiesta nacional, debido a que es su primer punto en una Copa del Mundo, por lo que es una hazaña para ellos, sobre todo después del 7-1 en contra de los alemanes.

¿Qué canal transmite Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO?

El partido del Grupo E del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Curazao vs Costa de Marfil?

Curazao vs Costa de Marfil se juega este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Philadelphia (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Se juega en simultáneo con el otro cruce del grupo, Alemania vs Ecuador, según el protocolo habitual de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos.

¿Dónde ver Curazao vs Costa de Marfil ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible de manera abierta en el sitio digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Curazao vs Costa de Marfil?

Curazao vs Costa de Marfil tendrá transmisión gratuita a través de Chilevisión.

El partido se podrá seguir sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

El Grupo E del Mundial 2026 está integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, y llega a la tercera fecha con los teutones ya clasificados como líderes, una pelea abierta por el segundo cupo y la posibilidad incluso de que Curazao protagonice una de las grandes sorpresas del certamen.