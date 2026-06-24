Ecuador se juega la vida ante Alemania en el final del Grupo E del Mundial 2026. Los tricolores necesitan de forma obligatoria el triunfo para seguir vivos en el torneo, pero lo deben hacen contra el todopoderoso elenco germano, que además vienen de dos victorias consecutivas en el certamen.

Los Elefantes llegan con mejores opciones, dado que tienen tres puntos con su triunfo agónico frente a Ecuador. Además, tienen buenas sensaciones después de hacerle partido a Alemania, cayendo también en los descuentos. Ante los curazoleños necesita un triunfo para asegurar su puesto en la siguiente ronda, aunque un empate lo puede dejar segundo, dependiendo del otro resultado del grupo, o tercero a la espera del orden de los mejores que ocupen esta posición.

Curazao, en tanto, está obligado a ganar y soñar con ser segundo o uno de los mejores terceros. Su igualdad ante los ecuatorianos fue fiesta nacional, debido a que es su primer punto en una Copa del Mundo, por lo que es una hazaña para ellos, sobre todo después del 7-1 en contra de los alemanes.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Alemania EN VIVO?

El partido del Grupo E del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Disney+ Premium, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Ecuador vs Alemania?

Ecuador vs Alemania se juega este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Nueva Jersey (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Se juega en simultáneo con el otro cruce del grupo, Curazao vs Costa de Marfil, según el protocolo habitual de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos. La jueza del encuentro será la estadounidense Mary Victoria Penso.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Disney+ Premium

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible de manera abierta en el sitio digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Ecuador vs Alemania?

Ecuador vs Alemania tendrá transmisión gratuita a través de Chilevisión.

El partido se podrá seguir sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web.

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

El Grupo E del Mundial 2026 está integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, y llega a la tercera fecha con los teutones ya clasificados como líderes y una pelea abierta entre los demás por el segundo cupo, además de la opción de “mejor tercero” para los perdedores cercanos.