Datos Clave Sorpresiva respuesta: Roberto Martínez, DT de Portugal, eligió a Jean Beausejour como el mejor jugador de la historia de Chile. Viejos conocidos: El entrenador dirigió al carrilero izquierdo en el Wigan de Inglaterra el 2012. Chile vs Portugal: La Roja enfrenta a los lusos este sábado 6 de junio a las 13:45 horas.

En la antesala del duelo ante La Roja el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, fue consultado sobre a quién considera como el mejor futbolista en la historia de Chile.

Su respuesta causó sorpresa, puesto que no se inclinó por Elías Figueroa, Arturo Vidal o Alexis Sánchez, sino que escogió a Jean Beausejour, jugador al que dirigió en 2012 en el Wigan de Inglaterra.

DT de Portugal elige a Beausejour como el mejor chileno de la historia

Previo al cruce ante el combinado nacional, el DT conversó con los medios de comunicación y señaló que “para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de Jean (Beausejour). Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un jugador nato”.

“De una forma muy egoísta, diría que el mejor de la historia de Chile es él. Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre”, agregó.

¿Qué dijo el DT de Portugal sobre Chile?

Por otro lado, Martínez anticipó el duelo ante La Roja, el cual será el último partido de Portugal previo al Mundial 2026. “Para nosotros es muy importante porque es una selección nueva. Me encantan las ideas de (Nicolás) Córdova, el juego posicional, la utilización de (Lucas) Cepeda, (Maximiliano) Gutiérrez y su flexibilidad”, indicó.

“Es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer y les servirá para el futuro”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal?

Chile enfrentará a Portugal en un partido amistoso este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas de nuestro país. Posteriormente el combinado nacional se medirá a RD Congo en el cierre de la gira.