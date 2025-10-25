La despedida de Humberto Suazo del fútbol profesional marcó el cierre de una era para el fútbol chileno. Con 44 años, el Chupete dejó la cancha tras una carrera llena de goles, momentos memorables y un compromiso inquebrantable con la camiseta. En ese escenario, Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en la Roja entre 2007 y 2011, envió un mensaje cargado de emoción y reconocimiento.

El técnico argentino recordó con tono personal y profundo el paso de Suazo por la Selección, y destacó que, más allá del gol, lo que le importó fue su actitud, su talento y su humanidad.

🥇 Marcelo Bielsa subraya a Humberto Suazo como “goleador por excelencia”

Bielsa describió a Humberto Suazo como “un goleador por excelencia, pero aparte de eso un gran jugador de fútbol”. Según el entrenador, su aporte no se limitó a las redes adversarias: “Aparte de convertir goles, embellecía la mayoría de las jugadas en las que participaba por su talento creativo”.



Durante su etapa juntos con la Selección Chilena, Suazo se convirtió en referencia para los delanteros del país, y Bielsa no vacila en destacar que su calidad técnica fue igual de relevante que su entrega en el campo.

🤝 El valor humano: “Aprendí a quererlo, a respetarlo”

Más allá del atleta, Bielsa hizo hincapié en la dimensión humana de Suazo: “Aprendí a quererlo, a respetarlo, a adorarlo. Un hombre íntegro, gran compañero, siempre alegre, siempre aportando”. El mensaje recoge la confianza que generó el delantero en el staff técnico, en sus compañeros y en la afición.



Asimismo, el exentrenador de la Roja señaló que Suazo “ha jugado hasta sus 44 años porque ama su oficio, su profesión, su condición de futbolista profesional”. Esa pasión constante, según Bielsa, marca la diferencia.

🏁 Qué sigue para Humberto Suazo tras su retiro

Bielsa cerró su mensaje con un claro guiño al futuro: “Seguramente va a encontrar un lugar para seguir vinculado al deporte que ama”. Y añadió un emotivo recuerdo para su fallecido ayudante Luis María Bonini, quien “también habría querido dedicarle unas palabras ya que le tenía un especial cariño al Chupete”.



El mensaje deja entrever que el retiro de Suazo no será un adiós total al fútbol: su legado dentro y fuera de las canchas abre una nueva etapa donde su talento, experiencia y carisma podrían aportar al deporte desde otra posición.