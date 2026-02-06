Unión Española vive días agitados fuera de la cancha. A la disputa judicial con la ANFP, que busca evitar el descenso a Primera B, se suman viejos ruidos internos que vuelven a escena y que el plantel intenta aislar mientras compite en Copa Chile.

En ese escenario, Gonzalo Villagra tomó la palabra. El técnico de los hispanos decidió marcar un límite claro entre lo dirigencial y lo futbolístico, con un mensaje directo al camarín que, puertas adentro, tuvo más de una lectura.

🔴 Lo que dijo Gonzalo Villagra sobre la demanda de Unión Española ante la ANFP

Villagra fue categórico al despegarse del conflicto legal. En conferencia, dejó en claro que no maneja detalles de la demanda presentada por Unión Española contra la ANFP, ni tampoco pretende influir en ese proceso. En una solicitud que sigue peleando por la permanencia en el Campeonato Nacional, algo que está definido desde hace largos días.

El entrenador enfatizó que su rol es estrictamente deportivo. Según explicó, el plantel no puede desenfocarse por situaciones externas y debe concentrarse en el calendario inmediato, comenzando por el duelo ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

⚠️ La presión externa que Villagra busca dejar fuera del camarín

Gonzalo Villagra optó por un mensaje puertas adentro: entrenar, competir y responder en la cancha. Esa fue la línea que reforzó en la última práctica, buscando blindar al grupo antes del duelo ante Deportes Recoleta por Copa Chile. Ya que en el primer duelo de la competencia, lograron una victoria como visitantes frente a su rival de este fin de semana.

Unión Española volverá a la cancha este domingo 8 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile 2026.