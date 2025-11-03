Dos equipos, alta tensión y un ascenso que debió celebrarse como victoria, pero terminó en enfrentamiento. En la instancia crucial del torneo de la Primera B, el choque entre Deportes Copiapó y U de Concepción dejó escenas que el informe arbitral del juez Juan Lara califica de “inaceptables”.

El partido fue suspendido antes de jugarse el tiempo adicional, tras denuncias de agresiones, lanzamiento de objetos y un hincha que ingresó al césped.

🟦 El informe arbitral sobre Copiapó y la U. de Concepción

El documento detalla que jugadores de Copiapó encararon al técnico de la UdeC por una celebración dentro de su área técnica, lo que provocó un enfrentamiento colectivo. Luego sube el nivel del conflicto: el kinesiólogo de la U de Concepción empujó al jugador Jairo Coronel de Copiapó, quien respondió con golpes al paramédico y al preparador de arqueros rivales.



Además, hinchas de Copiapó lanzaron monedas, cajas de jugo selladas, agua y vasos hacia jugadores, técnicos y árbitros, y uno de ellos ingresó al campo para agredir directamente a futbolistas de la visita. La conclusión fue dar por finalizado el partido sin agregar el tiempo de descuento para evitar mayores riesgos.

⚠️ Consecuencias y repercusiones para el club local

El escándalo obliga a que Deportes Copiapó enfrente sanciones de la ANFP, tanto por la conducta de su plantilla como por la falta de control de los hinchas. Pensando que con el segundo lugar asegurado, deberán jugar al menos una llave de la liguilla, frente al ganador del duelo entre Concepción y Antofagasta.

A la espera de la sanción, los copiapinos podrían perder la localía en la fundamental llave que los deje en carrera por volver a Primera División.

📅 ¿Cuándo se jugará la Liguilla de Ascenso 2025?

El inicio está programado para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, con las revanchas previstas para el 16 y 17 del mismo mes.

Las semifinales se disputarían entre el 23 y 24 de noviembre, mientras que la gran final, también a ida y vuelta, está proyectada para los días 30 de noviembre y 7 de diciembre.

📣 Así está el panorama final del Ascenso 2025

