Andrés Robles disparó contra las programaciones y el supuesto penal no cobrado a Luis Casanova

El volante de Universidad de Concepción Andrés Robles se quejó de las programaciones de su equipo, tras la derrota por 2-0 ante U. de Chile en el Estadio Nacional, y cuestionó que el duelo pendiente entre los "azules" y Deportes Iquique se juegue cerca del final del Campeonato Nacional.

En diálogo con CDF, Robles dijo que "es impresentable que no se juegue lo antes posible el partido de Iquique con Universidad de Chile. Son dos equipos que están en la zona baja de la tabla de promedios y no pueden programarlos para cuando falten tres fechas. Es impresentable".

Además, se refirió al arbitraje de Juan Lara en el duelo de este domingo: "Todos los que vieron el partido por televisión me han dicho que fue penal el de Luis Casanova en el área de Universidad de Chile. Y el árbitro ni siquiera se tomó la molestia de ir a revisarlo. Dialogó un par de cosas con el VAR y nos dijo que era córner. Si eso no llama la atención, no sé".

El duelo entre la U e Iquique se suspendió por casos de Covid-19 en los "dragones celestes" y deberá ser programado antes de que se dispute la fecha 32 del torneo.