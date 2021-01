Eduardo Acevedo: Se está perjudicado a U. de Concepción, pero no creo en la mala fe

El ex técnico de Universidad de Concepción Eduardo Acevedo se volvió a referir a su salida del "Campanil" y aseguró que se está "perjudicando" al elenco penquista, aunque aseguró que nos siente que con mala intención.

En diálogo con La Tercera, Acevedo dijo que "se le está perjudicando, pero no creo en la intención. No creo en la mala fe. Sí creo en que hay momento en que se diga 'esto tiene que seguir adelante y que siga a toda costa'. El problema es la organización".

Además, sostuvo que "jugué cinco partidos en 18 días y cuatro partidos en 10 días van a jugar ahora los muchachos. Y resulta que lo que está pasando es que jugamos contra rivales que descansaban una semana y nosotros veníamos de jugar tres partidos en esa semana".

"Les dije a los dirigentes "si yo no veo un cambio, me voy después de Everton". Que haya equipos que jugaron dos partidos en 16 días y nosotros cinco en 18 y ahora vienen cuatro en 10. Más allá de los resultados, son las ventajas deportivas que notaba y se las dije a los dirigentes. No era por pelear el descenso, era el tema de la equidad, porque también mirábamos de reojo las copas (internacionales)", cerró.

Acevedo se fue el 28 de diciembre de U. de Conce tras el empate 0-0 contra Everton en el Estadio "Ester Roa".