Fernando Cordero le respondió a Quintanilla: No puede doler más un supermercado que gente muerta

Fernando Cordero, lateral de Universidad de Concepción, respondió con todo al motociclista chileno Pablo Quintanilla, quien pidió al Presidente Sebastián Piñera, a través de redes sociales, que vuelvan los militares a la calle para frenar las protestas.

"No se dónde creciste, no te puedo juzgar sin conocerte, pero la gente que tiene menos, la gente que está en la calle luchando por su dignidad, no merece ni que la nombres. No nos puede doler más un supermercado que gente muerta, no lo entiendo", declaró el jugador del campanil.

Cordero ha sido uno de los jugadores más activos en redes respecto al estallido social que vive el país, manifestando su postura a favor de las demandas ciudadanas contra la desigualdad.

Quintanilla, en tanto, desató polémica no solo por su pedido por el regreso de los militares, sino también porque trató como "indios" a los protestantes que causaron destrozos en Reñaca. No obstante, ofreció disculpas a los indígenas por usarlos como apelativo negativo contra los bándalos.