U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Se juega la Fecha 21 de la Primera B.
Universidad de Concepción y San Marcos de Arica protagonizan un duelo clave en esta fecha 21 de la Primera B 2025, partido en el que ambos elencos tienen objetivos importantes que cumplir. El compromiso se jugará este viernes 15 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo y tendrá la transmisión de TNT Sports y HBO Max.
Ambos elencos aterrizan a este partido con objetivos bien definidos. Los penquistas buscan acercarse a los puestos de liguilla y mantener vivas sus opciones de ascenso directo. Los ariqueños por su parte llegan como uno de los líderes del campeonato junto a Copiapó y Santiago Wanderers, con la obligación de mantener el primer puesto y no dejar escapar la oportunidad de subir de categoría.
⚽ U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Concepción vs San Marcos de Arica?
El duelo entre Universidad de Concepción y San Marcos de Arica se juega este viernes 15 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
-
📅Fecha: Viernes 15 de agosto
-
🕗Horario: 12:30 horas
-
🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo
📺 ¿Dónde ver en vivo U. de Concepción vs San Marcos de Arica?
-
📺TV: TNT Sports
-
💻Streaming: HBO Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de U. de Concepción vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025
El once probable: Por confirmar. DT: Cristián Muñoz.
🧾 El XI de San Marcos de Arica vs U. de Concepción por la Primera B 2025
El once probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.