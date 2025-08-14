Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Concepción

U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Se juega la Fecha 21 de la Primera B.

Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Universidad de Concepción y San Marcos de Arica protagonizan un duelo clave en esta fecha 21 de la Primera B 2025, partido en el que ambos elencos tienen objetivos importantes que cumplir. El compromiso se jugará este viernes 15 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo y tendrá la transmisión de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos aterrizan a este partido con objetivos bien definidos. Los penquistas buscan acercarse a los puestos de liguilla y mantener vivas sus opciones de ascenso directo. Los ariqueños por su parte llegan como uno de los líderes del campeonato junto a Copiapó y Santiago Wanderers, con la obligación de mantener el primer puesto y no dejar escapar la oportunidad de subir de categoría.

⚽ U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Concepción vs San Marcos de Arica?

El duelo entre Universidad de Concepción y San Marcos de Arica se juega este viernes 15 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

  • 📅Fecha: Viernes 15 de agosto

  • 🕗Horario: 12:30 horas

  • 🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo

📺 ¿Dónde ver en vivo U. de Concepción vs San Marcos de Arica?

  • 📺TV: TNT Sports

  • 💻Streaming: HBO Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de U. de Concepción vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: Cristián Muñoz.

🧾 El XI de San Marcos de Arica vs U. de Concepción por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Concepción #San Marcos de Arica

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
