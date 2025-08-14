U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Universidad de Concepción y San Marcos de Arica protagonizan un duelo clave en esta fecha 21 de la Primera B 2025, partido en el que ambos elencos tienen objetivos importantes que cumplir. El compromiso se jugará este viernes 15 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo y tendrá la transmisión de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos aterrizan a este partido con objetivos bien definidos. Los penquistas buscan acercarse a los puestos de liguilla y mantener vivas sus opciones de ascenso directo. Los ariqueños por su parte llegan como uno de los líderes del campeonato junto a Copiapó y Santiago Wanderers, con la obligación de mantener el primer puesto y no dejar escapar la oportunidad de subir de categoría.

⚽ U. de Concepción vs San Marcos de Arica en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Concepción vs San Marcos de Arica?

El duelo entre Universidad de Concepción y San Marcos de Arica se juega este viernes 15 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

📅Fecha: Viernes 15 de agosto

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo

📺 ¿Dónde ver en vivo U. de Concepción vs San Marcos de Arica?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de U. de Concepción vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: Cristián Muñoz.

🧾 El XI de San Marcos de Arica vs U. de Concepción por la Primera B 2025

El once probable: Por confirmar. DT: Germán Cavalieri.