U. de Concepción y declaraciones de Maturana: Fueron inoportunas, vamos a conversar con él

El presidente de la rama de fútbol de Universidad de Concepción, Mario Rodríguez, consideró "inoportunas" las declaraciones del jugador Nicolás Maturana tras el empate con Antofagasta, quien llamó al Gobierno a que no cobren la instalación de nuevos medidores.

"Podríamos incluso estar de acuerdo con sus declaraciones, pero no era la ocasión de decirlas", señaló el dirigente en diálogo con el medio La Tercera.

Para Rodríguez, las palabras del ex futbolista de Colo Colo, U. de Chile, Rangers, Iquique, Necaxa, Barnechea y Palestino "fueron inoportunas".

"Vamos a conversar con él, para decirle que los futbolistas son libres, pero que cuando están dentro de una instancia en que se le pregunta por un saludo, no corresponde", explicó.

De todas formas, Mario Rodríguez aclaró que "no censuraremos -a Maturana-, pero no era el momento. Le diremos que puede hacer esas declaraciones en otra instancia. No lo vamos a retar".

El futbolista dijo tras el duelo del lunes que quiso enviar "un saludo también al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente", dichos respaldados por el Sifup.

Claro que el Sindicato más tarde publicó un tuiteo para rechazar los dichos emanados desde U. de Concepción, pues creen que "el momento jamás debe ser un impedimento para levantar la voz".