El tropiezo de Colo Colo en El Salvador puede costar más que tres puntos. La derrota 3-0 frente a Cobresal en la fecha 29 del Campeonato Nacional no sólo sacudió al equipo en lo futbolístico, sino que también dejó a los albos sin la posibilidad de depender ellos mismos para ir a la Copa Sudamericana 2026.

Fernando Ortiz lo sabe, y por eso no esquivó las cámaras. El técnico del Cacique dio la cara en conferencia y dejó declaraciones que remecen a Macul. Su análisis fue crudo, directo, y por momentos, hasta autocrítico.

⚽ Fernando Ortiz: “Nunca entramos al partido… debemos aceptar la derrota”

Luego de la caída, Ortiz fue claro: “Nunca entramos en partido. Tuvimos empuje, pero cometimos errores graves en momentos clave. Lo que hizo Cobresal fue justo, debemos aceptar la derrota”. El DT argentino reconoció que Colo Colo no logró adaptarse a la altitud ni al estilo del rival. Señaló falta de precisión, errores en los controles, remates ineficaces y una desconexión preocupante entre líneas. “Sabíamos a lo que íbamos, pero no ejecutamos lo que planeamos”, lanzó con autocrítica.

🧮 Copa Sudamericana 2026: las opciones se esfuman para Colo Colo

Con esta caída, el Cacique quedó fuera de la zona directa de clasificación. Y lo más complejo: ahora depende de otros resultados para llegar con vida a la última fecha. La posibilidad de jugar en un torneo internacional sigue en pie, pero ya no está en sus manos.

En esta fecha, el Cacique deberá hacer barra en otros encuentros esperando resultados, como por ejemplo el Audax Italiano vs Ñublense, también por el cruce entre Huachipato y U Católica. El escenario final se definirá en el cierre ante Audax Italiano. Allí, en el Monumental, Colo Colo intentará revertir su suerte y asegurar un cupo que, semanas atrás, parecía asegurado.

🔁 El llamado de Ortiz a todo Colo Colo: entre la resignación y la esperanza

Ortiz no ocultó su frustración: “No tuvimos lo que veníamos mostrando. Volvemos a no depender de nosotros a base de resultados y bueno, a esperar lo que sucede y tener en nuestras manos poder estar en la última fecha en casa, para poder clasificar a la copa internacional”. Su frase final, entre la esperanza y el realismo, refleja el momento del equipo.