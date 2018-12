La columna de José Arnaldo Pérez: Dos es mejor que uno, pero hay veces que es peor

Con curiosidad negativa se ha podido observar en los últimos días que en el fútbol amateur Lota Schwager presentará dos equipos ya que hay una profunda división en el club que dio alegrías a la zona carbonífera de nuestro país llegando incluso a disputar la Primera División. Pero lamentablemente esta situación nefasta, donde tener dos a poseer una sola entidad, no es algo nuevo en nuestro deporte.

En la búsqueda por mejor administración, por peleas, por disentir en la forma de conducir y por tantas otras situaciones hemos tenido en el pasado dos Federaciones de Gimnasia donde los más perjudicados terminaron siendo los deportistas. Incluso el ajedrez también supo de escisiones, en algo que resulta incomprensible en el deporte catalogado como ciencia, donde supuestamente prima el intelecto, que no fue tal, y llevo a esa ruptura. Los cambios son para mejor, pero las peleas no siempre tienen el resultado positivo, y su transcurso deja varios heridos. Tomás González, el mayor gimnasta de nuestra historia puede dar fe de ello, ya que a no mediar la intervención del Comité Olímpico de Chile las pugnas internas nos hubieran privado de muchos de sus logros.

Pero el primer número par también nos ha regalado cosas positivas. Y justo en las horas cercanas a la navidad llegaron las buenas con los resultados de la PSU que en la búsqueda de entrar a la universidad arrojaron que dos deportistas de élite alcanzaron puntajes nacionales en matemáticas. La esgrimista Simran Moolchandaney y el karateca Félix rosales, una vez más, echaron por tierra el mito sin fundamento que sólo se es "cabeza de músculo", y demostraron que la disciplina y el rigor de la actividad física traspasado a los estudios también les hace llegar a la meta académica. Hemos de esperar que en la eterna lucha que hay en Chile entre el deporte con los estudios superiores se entienda que cuando existe la voluntad de los profesores es posible compatibilizar actividades. Y a la larga el beneficio es recíproco.

En las horas postreras de este 2018 se lamenta lo vivido por Natalia Duco, cuyo dopaje fue una de las grandes decepciones del año, y por más que ella inicialmente negara y dijera que iba a aclarar el tema, tal situación no llegó de forma contundente y se está a la espera de conocer la resolución que traiga aparejado un castigo. Si se lo ve a la ligera claramente sería mejor una de un año y no dos, o incluso más temporadas, ya que así podría llegar a participar de grandes competencias. Pero de verdad es mejor que se obre en justicia y por el bien de ella, y el deporte, la determinación sea la que corresponda. Ya que dolió que quien pasara tantas pruebas de sustancias ilícitas sin problema alguno, en el momento de la adversidad guardara silencio en vez de una enérgica respuesta donde demostrara inocencia o asumiera responsabilidades.

Cuando de títulos se trata las dos hermanas Abraham en el remo fueron de lo más destacado en los Juegos Odesur y se espera proyectar tales logros a los Panamericanos en Lima. Dos también fueron los que brillaron al máximo en circuitos profesionales: Nicolás Jarry en el tenis y Joaquín Niemann en el golf, como a su vez el dúo de las pesas integrado por María Fernanda Valdés y Arley Méndez nos hacen ir más lejos aún en los sueños, ya que allí las pretensiones son olímpicas.

También y para peor, proyectándonos al 2019, supimos que serán dos años y no uno los que nos tendrán sin Dakar, ya que una vez más esta competencia quedó fuera de nuestras fronteras. Que hay daño a sitios arqueológicos es evidente, pero a estas alturas en un trabajo conjunto de las autoridades y la organización se puede hacer un trazado que no afecte y que nos tenga una vez más como organizadores del evento más importante a nivel planetario de esta modalidad el rally. Al menos en los motores habrá un par de eventos internacionales que resultan imperdibles, la Fórmula E en el Parque O'Higgins y la fecha del Mundial de Rally en Concepción.

Por último ya serán dos años calendarios de la gestión del Presidente Piñera y de su cara visible en el deporte, la ministra Kantor, donde aquí sí o sí esperamos que el dos sea mejor que el uno.