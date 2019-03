La columna de Manfred Schwager: Buenos modales

Qué difícil es reaccionar bien. Cuando te molestan, hostigan, no te dejan hacer tu trabajo tranquilo, tener la capacidad, la paciencia y la sabiduría para analizar la situación y entregar la mejor respuesta posible. Vaya que es difícil.

Bien puede decirlo Russell Westbrook. El base de Oklahoma ha estado envuelto en un par de episodios desagradables con hinchas en las últimas semanas, lo que ha servido como un recordatorio para la liga y los espectadores sobre el correcto comportamiento en la cancha.

El primero de ellos ocurrió a fines de febrero, cuando en la visita de los Thunder a Denver un niño, ubicado en la primera fila de asientos, aprovechó una pausa en el juego para tocar en el brazo a Westbrook.

Russell Westbrook pulled the dad card on a Nuggets fan after the kid gave him a little push. pic.twitter.com/b4nBTXlV9r