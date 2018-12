La columna de Pelotazo: Viejito, trátanos como a Colo Colo

Si tú crees que no te portaste bien este año y peligra tu regalo de Navidad, tranquilo, que en 2018 la vara está baja.

Por Jorge Gómez "Pelotazo", @pelotazo

Querido Viejito Pascuero:

Cuando era niño mis padres (quizás equivocados) me decían que para que tú me trajeras regalos tenía que portarme bien. Era una fórmula que no fallaba.

Ya en 2018 escuché a Esteban Paredes decir: "Veamos si el Viejito Pascuero nos da un regalo". ¡Y cumpliste con Colo Colo! Les llevaste a Mario Salas, que venía de ser campeón con Sporting Cristal.

¿Y cómo se portó el cacique este año? Mmmmmm

¿Fue campeón de Chile? No. Fue cuarto.

¿Clasificó a Copa Libertadores? No, no le alcanzó.

¿Clasificó a Copa Sudamericana? Sí, en el final del torneo.

¿Fue campeón de Copa Chile? No. Fue eliminado en segunda ronda por Ñublense.

¿Cómo le fue en Copa Libertadores? Clasificó a cuartos de final después de 21 años.

Más o menos se portó el Popular, por no decir más o menos mal, y le llegó regalo igual. Entonces estemos tranquilos, que si los albos son la vara, este año nos llegan regalos a todos.

¿Qué le puedes regalar a los equipos chilenos, Viejito? Te ayudo con cinco clubes.

- A Colo Colo, aparte del DT, tráele un volante de corte que sea caudillo, como alguna vez fue Jaime Pizarro.

- A Universidad Católica, es cierto que ya le trajiste a Gustavo Quinteros, pero ahora necesita un goleador, sino será cuarta en su grupo de la Libertadores.

- A Universidad de Chile, regálale un defensa central que aporte y contagie a los compañeros, como alguna vez lo hicieron Rogelio Delgado, Cristián Traverso o Mauricio Victorino.

- A Unión Española, también dale un centrodelantero. Para que no extrañen tanto a Tobías Figueroa.

- A Universidad de Concepción, todo lo que le quiten los equipos de Santiago, entrégale un reemplazante digno. En fase de grupos de la Libertadores no hay margen de error.

Y lo más importante Viejito, a la selección chilena, como no le puedes regalar jugadores, regálale lucidez a Reinaldo Rueda. En junio próximo nos jugamos el tricampeonato de América y no podemos ir a pasear. Necesitamos que el DT esté atento a todo detalle y no falle.

Yo no necesito nada. Estar vivo a un año del infarto es el mejor regalo que recibiré en mi vida.

Cuento contigo.