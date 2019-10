Megan Rapinoe domina entre las candidatas al Balón de Oro femenino

La revista France Football dio a conocer este lunes las 20 primeras nominadas al Balón de Oro femenino, un listado que está encabezado por las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan, ganadoras con su selección en el Mundial de Francia este año.

Estados Unidos es el país que más representantes tiene en la lista de candidatas, con cuatro jugadoras: Rapinoe, Morgan, Tobin Heath y Rose Lavelle.

Rapinoe fue elegida mejor jugadora del pasado Mundial, además de ganar el premio The Best de la FIFA.

A nivel de clubes, Olympique de Lyon también resalta con la presencia de seis nominadas, incluyendo la noruega Ada Hegerberg, ganadora de la primera edición del Balón de Oro Femenino en 2018, y la inglesa Lucy Bronze, candidata al The Best.

Además, postula al premio la actual mejor portera, la holandesa Sari Van Veenendaal, quien superó a la chilena Christiane Endler en los premios de la FIFA.

Esta son las nominadas al Balón de Oro:

Megan Rapinoe - EEUU/Reign FC

Alex Morgan - EEUU/Orlando Pride

Marta - Brasil/Orlando Pride

Sari van Veenendal - Holanda/Atlético de Madrid

Ada Hegerberg - Noruega/Olympique de Lyon

Amandine Henry - Francia/Olympique de Lyon

Lieke Mertens - Holanda/Barcelona

Lucy Bronze - Inglaterra/Olympique de Lyon

Ellen White - Inglaterra/Manchester City

Viviane Miedema - Holanda/Arsenal

Nilla Fischer - Suecia/Linkopings

Sarah Bouyahaddi - Francia/Olympique de Lyon

Kosovare Asllani - Suecia/CD Tacón

Pernille Harder - Dinamarca/Wolfsburgo

Tobin Heath - Estados Unidos/Portland Thorns

Sam Kerr - Australia/Chicago Red Stars

Rose Lavelle - Estados Unidos/Washington Spirit

Sofia Jakobsson - Suecia/CD Tacón

Wendie Renard - Francia/Olympique de Lyon

Dzsenifer Marozsan - Alemania/Olympique de Lyon