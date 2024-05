¿Qué camino seguirá Ignacio Saavedra tras sufrir el descenso con Sochi en Rusia?

El volante chileno Ignacio Saavedra pasó por un amargo momento hace algunos días al confirmarse el descenso de su actual equipo, el PFC Sochi, en el fútbol ruso, situación por la que el exUniversidad Católica ya tomó una decisión para seguir su carrera.

El jugador formado en la escuadra de la precordillera en nuestro país arribó en enero pasado al elenco de los 'Leopardos' en condición de jugador libre tras su salida de la UC, en lo que significó su primera salida al exterior.

Pese a contar con una buena cantidad de minutos, acumulando 971 minutos en cancha con 12 partidos jugados e incluso su primer gol como profesional, 'Nacho' no pudo evitar que Sochi sufriera el descenso Segunda División como colista de la Premier League de Rusia.

Esta jornada de martes, la cuenta de X RPL Sky, que cubre todo el acontecer del fútbol ruso, indicó que Saavedra no dejará Sochi al menos en este mercado de verano en Europa, a pesar de que tendrá que jugar por el ascenso.

Lo anterior, se debe a que el jugador de 25 años se encuentra a gusto en su actual equipo, además de ser uno de los favoritos del técnico español Robert Moreno, quien lo tiene contemplado para una nueva temporada en buscar de volver a la máxima categoría del frío país europeo.

Ignacio „Nacho“ Saavedra won’t leave Sochi this summer. He is happy in Sochi + the decisive factor is coach Moreno.

